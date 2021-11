Les Ucclois comptent actuellement trois points de plus que les Bruxellois mais aussi deux matchs de plus. Le duel de leaders s’annonce passionnant. “Même s’il s’agit de l’affiche du week-end, nous ne nous mettons pas plus de pression que d’habitude. Malheureusement, nous n’avons pas pu le préparer dans les meilleures conditions avec notre match à Nivelles, ce que le Sporting Bruxelles n’a pas dû faire suite au report de sa rencontre. Mais nous serons prêts pour ce duel, tous les éléments sont réunis pour que la fête soit belle.”

Un adversaire dont il se méfie fortement. “C’est un bon bloc, une équipe solidaire avec des individualités qui savent faire la différence. Il faudra se montrer prudent.”

Mais le Léo est en confiance. “Après un début de saison mitigé lors des trois premiers matchs, et en comptant les trois points récupérés sur tapis vert face à Genappe, nous ne pouvons qu’être satisfaits de notre bilan actuel de 28 sur 30. Avant le début de la saison, nous savions où nous voulions aller, nous avions réalisé une bonne préparation, il n’y avait aucune raison de paniquer après les trois premiers matchs. Nous avons continué à travailler sans pression, en misant sur notre collectif, qui reste notre grande force.”

De quoi afficher de hautes ambitions pour la suite ? “Nous verrons où nous en sommes d’ici dix matchs. Si nous sommes dans la même situation alors nous pourrons avoir des vues sur la montée. Mais il est encore trop tôt.”