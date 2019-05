Comme nous vous l’annoncions ce mardi matin, Marc Coucke et le Sporting d’Anderlecht ont décidé de supprimer les équipes de jeunes provinciaux d’Anderlecht entre U13 et U21, les fameux "jeunes du Heysel", soit une bonne centaine d’enfants concernés.Face à cette situation, le Léopold, un autre club de la capitale qui accueille ses jeunes à Woluwe-Saint-Lambert et à Uccle, n’a pas hésité à faire un appel du pied à tous ces jeunes qui se retrouvent désormais sur le carreau., confient les dirigeants.Les jeunes intéressés peuvent contacter Luc Notte, le responsable de l'école des jeunes du Léopold, au 0475 95 87 65.