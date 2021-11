Jeune, familial et dynamique, le Royal Linthout fourmille d’idée alors qu’il est dans sa 75e année d’existence. En juillet, le club du Poséidon avait malheureusement dû annuler un stage avec l’international belge Quentin Serron, repris avec Lions en… stage à l’étranger. Début octobre, le club du Poséidon avait réuni ses équipes et proposé un encadrement festif à l’occasion du "Home Season Opening Day", la première rencontre à domicile de sa Régionale 2.

Ce lundi, le Royal Linthout proposait le Wolu Gala Invites Europe. "On avait envie dans le club de relancer quelque chose. Et on avait la possibilité d’obtenir des subsides régionaux", explique Mélanie Beckers. Franck Beckers, trésorier du Linthout, a délégué l’organisation au Comité de Fêtes woluwéen relancé en 2020. Comité où on retrouve Mélanie, sa fille coach dans le club.

"On a proposé toute la journée un tournoi international de U21. On a une équipe de chaque région du pays avec Lier, Kain et nous. On a une équipe française (Wimereux) et deux du Grand-Duché de Luxembourg (Musel Pikes et Steesel). On a avait aussi programmé une équipe des Pays-Bas mais ils décommandé. On a six matchs toute la journée."

Même si tout a toujours très simple pour le spectateur moyen, l’événement a nécessité plusieurs mois de préparation. "Cela fait quatre bonnes semaines qu’on est rentré dans l’organisation concrète et ce week-end, on a eu nos ultimes réunion concernant la salle, la buvette, les mesures sanitaires et l’administratif."

Le tournoi a réuni 15-20 bénévoles du club qui se sont assurés de son (bon) déroulement. "On termine cette journée de tournoi par une rencontre officielle : les seizièmes de finale de la Coupe AWBB entre le Linthout et Kain (NdlR Victoire 75-78 des Tournaisiens qui accèdent aux huitièmes de finale). C’est pour ça qu’on a invité également les U21 de Kain. En termes d’ambiance, c’est convivial et ça fait un plus", conclut Mélanie Beckers.