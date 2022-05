Les amateurs des arts martiaux mixtes vont se réjouir de la nouvelle: le 19 juin prochain, le MMA Bushido va débarquer en force à Bruxelles avec un événement haut de gamme faisant déjà parler de lui (même Nicolas Anelka en a fait la promotion!) et qui proposera des combats de qualité à des invités de prestige. Cette 84e édition du rendez-vous, avec quatre combats amateurs et huit combats professionnels (nationaux et internationaux), on la doit à Gökhan et Assim, deux organisateurs qui ont déjà mis sur pied sept grands événements dans un passé récent (deux en boxe anglaise et cinq en kick-boxing) et qui reviennent donc, cette fois, avec une soirée de gala entièrement consacrée au MMA devant un parterre de plus de 25 tables VIP servies show.

"Il manquait un événement d’envergure, un événement de haute qualité à Bruxelles, ce qui est inconcevable pour la capitale de l’Europe", relève le premier. "Or, le potentiel de cette discipline est énorme. Notre politique est de faire monter les combattants belges au plus haut niveau, de leur offrir une belle plateforme et de la visibilité pour leur carrière, et d’asseoir la popularité de l’événement dans cette partie du continent."

Il faut savoir que le MMA Bushido a pris son essor en Lituanie avant de s’implanter au Kazakhstan, en Moldavie, en Angleterre ou encore en Lettonie. Et que la Belgique servira donc de premier point d’ancrage pour l’Europe de l’Ouest, où elle pourrait bien s’installer à long terme puisqu’une autre édition est déjà en préparation chez nous pour le mois de décembre et que trois ou quatre autres événements pourraient voir le jour en 2023. "Depuis sa création il y a une trentaine d’années, le MMA a beaucoup évolué, d’abord aux États-Unis puis en Asie et aujourd’hui en Europe, et n’a cessé de gagner en popularité, dit Gökhan. Notre volonté est de participer à ce développement global."

La reconnaissance des combats de MMA en France depuis 2020 et l’arrivée annoncée de l’UFC, la plus grande organisation au monde, chez nos voisins en septembre va accroître cette tendance. Raison de plus pour ne pas manquer le train du succès...

Cédric Lushima en co-main event

L’hexagone installé au Kraainem Sport&Event Village accueillera douze combats le 19 juin prochain. L’affiche du 84e MMA Bushido est déjà connue en grande partie. L’Australien Kaan Ofli et le vétéran brésilien du Bellator Jair "JJ" Junior seront les protagonistes du main event dans la catégorie des poids plumes. Le Belge Cédric Lushima et le Français Cidiri Cissé, en mi-lourds, disputeront quant à eux le co-main event.

© D.R.

Les poids lourds, toujours garants de spectacle, auront la part belle avec les duels entre Romanov et Krasniqi, entre El Bouchaibi et Mitori, ou encore entre Sene et El Ouassaidi. Sont également annoncées deux confrontations de poids légers entre Irisbiev et Hawkern d’une part, et entre Boudraa et Kadimagomedov, d’autre part.

La main-card en pay-per-view

Les combats amateurs (Kroczak-Batumeni ; Sumbu-Cordoba ; Ngandu-Shadman ; Sever-Mukele) ont également été dévoilés : ils seront diffusés en direct sur la chaîne YouTube MMA Bushido et sur Prime Fight Play. L’événement dans son intégralité (maincard) sera disponible en pay-per-view sur le site internet www.kokfights.tv au prix de 6,99 euros en prépaiement et au prix de 11,99 euros le jour même.

Site web : www.mmabushido.com

Twitter/Instagram : @GYSportsEntertainment