Le nouveau bâtiment du Stade Franky Vercauteren à Anderlecht a été inauguré Bruxelles Sébastien Sterpigny Ce sont plus de 300 joueurs et et joueuses qui vont bénéficier de ce nouvel outil sur le territoire de la commune d'Anderlecht. © Printscreen

Le nouveau bâtiment du Stade Franky Vercauteren à Anderlecht vient d'être inauguré. Initiative lancée en 2018 par la commune d'Anderlecht et financée par la Région Bruxelloise, ce bâtiment profitera à plus de 300 joueurs et joueuses, principalement issus de FEFA.



"Créer une infrastructure pour le FEFA, c'est ce qui manquait sur la commune d'Anderlecht", précise Fatiha El Ikdimi, échevine des bâtiments à la commune d’Anderlecht. Pour l'occasion, Zeno Debast, jeune joueur de l'équipe première du RSCA était présent, les Mauves étant partenaires du projet FEFA. "Ça peut stimuler les jeunes et surtout les petits de voir des jeunes percer dans le noyau A", a-t-il confié.



Julien Milquet, échevin des Sports et Président du FEFA, était ravi de voir ce nouvel outil enfin terminé. "Cet endroit est un objet de cohésion sociale très important dans le quartier du square Albert."