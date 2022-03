En mai 2021, le Racing White Woluwe signait un accord de collaboration avec OHL et devenait le premier club bruxellois partenaire du cercle louvaniste. Près d’un an plus tard, les échanges annoncés se sont concrétisés par des actes sur le terrain et le club woluwéen se félicite de cette collaboration qui apporte un vrai plus à ses jeunes et ses formateurs. Nous avons fait le point en compagnie de Jawad Daali, le président du Racing White Woluwe.

Les séminaires

OHL organise de nombreux séminaires, sportifs et non-sportifs, auxquels ils invitent leurs clubs partenaires. De nombreux membres du Racing White Woluwe y ont assisté. "Nous avons participé aux entraînements démo 5c5, 8c8, 11c11 et gardiens. (...)