Le pilote bruxellois Ugo de Wilde malchanceux pour son retour à la compétition © DR Bruxelles100% Web Sébastien Sterpigny

Après des problèmes électroniques en qualif, le Bruxellois a été victime d’un crash lors de sa seconde course. Après de nombreux mois sans course, Ugo de Wilde a retrouvé les circuits ce week-end à Monza avec le retour du championnat d'Eurocup Formula Renault. Malheureusement, malgré une énorme envie de bien faire, le jeune Bruxellois de 17 ans a vécu un week-end bien plus compliqué qu’espéré.



Obligé de s’élancer de la 18e place à la suite des qualifications, ennuyé par un problème électronique, notre compatriote s’est offert une belle remontée sur la piste, terminant la première course à la 8e place. "A cause d’un problème électronique, je n’ai pas pu faire de tour chrono et j’ai donc dû m’élancer de la dernière place. La course en elle-même n’a vraiment pas été facile, il faisait très chaud mais j’ai réussi à m’en sortir. J’ai réalisé un bon départ en gagnant deux places d’entrée de jeu et puis petit à petit je me suis offert une remontée, avec quelques beaux dépassements, tout en essayant d’éviter le grabuge devant moi."



En remontant à la 8e place, Ugo de Wilde a marqué quatre points au championnat, une première satisfaction. Satisfaction de courte durée puisque le Bruxellois a dû s’élancer de la 14e place pour la seconde course, course qu’il n’a pas pu terminer. "Après un super départ et plus de cinq places gagnées en quelques virages, je dois éviter un crash devant moi. Malheureusement un autre pilote m’arrache ma roue avant en revenant sur la piste…"



De quoi tirer un bilan mitigé de ce premier rendez-vous post-confinement. "La saison n'a clairement pas commencé comme on l'aurait espéré et encore plus à Monza. Malheureusement je n'ai pas eu de chance avec ce problème électronique et cet accrochage inévitable. Mais cela fait partie du sport auto. Je me concentre seulement sur le positif et je continue de bosser. On garde la tête haute et on avance."