À défaut d’être un modèle d’académisme, cette rencontre entre Ganshorenois pour qui chaque point est bon à prendre et un ténor rebecquois en quête de rachat après le revers concédé une semaine plutôt face à Hamoir, a été indécise et engagée jusqu’au bout, une panne de courant plongeant même les 22 acteurs dans l’obscurité la plus totale, alors que l’arbitre s’apprêtait à mettre un terme aux débats.

Diplomate, M. Jacoby, qui n’avait pas été un modèle d’autorité jusque-là, décidait tout de même de siffler la fin d’une partie qui avait vu Rebecq avoir davantage la maîtrise, Camargo convertissant un coup de réparation sifflé pour une faute commise sur Bailly. Ce dernier ratait ensuite ses deux face-à-face devant Suederick.

(...)