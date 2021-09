Jacques Borlée a imaginé les Urban Youth Games comme étant la transmission d’un rêve vers la jeunesse et un moteur d’espoir pour son pays tout entier. Ce rêve a été réalisé pour la première fois à Molenbeek en juin 2019, rassemblant des milliers de jeunes Bruxellois dans le but de promouvoir les valeurs d’ouverture d’esprit, de respect et de dépassement de soi. Depuis, le Covid est passé par là mais le mouvement s’est poursuivi.

Notamment ce vendredi où des centaines d’enfants avaient rendez-vous sur les terrains du Daring, le club de hockey de Molenbeek. Une journée de sport, de plaisir et de partage pour des jeunes dont les sourires étaient communicatifs. "L’objectif de cette journée est de faire bouger les enfants de 10-12 ans. C’est un moment charnière dans le futur de leur vie, il est fondamental de les faire rencontrer différents sports. Après, il y a la rencontre de l’autre, le partage, dans une ambiance particulière où ils font du sport le matin, ils mangent ensemble et puis ils refont du sport l’après-midi. C’est un moment spécial, un moment vibratoire comme j’aime le qualifier, où les enfants vivent quelque chose de particulier", explique Jacques Borlée, fondateur des Urban Youth Games. (...)