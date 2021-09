Ce dimanche, les jeunes du Racing White Woluwe ont défilé au stade Fallon, quelques minutes avant le match de l’équipe première. L’occasion de voir l’étendue d’une école des jeunes créée il y a un an et demi à peine et qui a déjà atteint sa capacité maximale de 350 jeunes. "Si nous n’étions pas arrivés à saturation au niveau de nos installations, nous aurions pu franchir la barre des 500 enfants. Nous avons une liste d’attente de 160 jeunes", affirme Jawad Daali, le président du Racing White Woluwe.

Toutes les catégories ont été dédoublées et une seconde équipe P3 a été créée. Un succès aussi rapide qu’inattendu. "Le nom historique et les installations parlent en notre faveur. Les personnes qui m’entourent font du bon boulot. Je pense à Jacky Severin notre directeur sportif ou Raymond Frère, notre CQ, pour ne citer qu’eux."