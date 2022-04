Ces dernières années, le RCTT Anderlechtois a entamé un nouveau virage dans son histoire. En effet, le club qui a toujours évolué avec des équipes modestes dans les divisions provinciales, avec pour mission de faire évoluer ses joueurs, surfe sur une nouvelle dynamique. "Depuis quelques saisons, d’anciens joueurs du club (début des années 1990) sont revenus au club en tant que joueur mais aussi au sein du comité pour redorer l’image du RCTTA dans la région Bruxelles/Brabant Wallon", entame Serge Dierickx, le responsable du club anderlechtois.

Le projet est grand et ambitieux pour ce club qui comptait seulement trois équipes et une vingtaine de joueurs lorsque l’équipe A évoluait encore en P3. "Pour pouvoir redynamiser le club et jouer en division supérieure, il fallait faire venir au plus vite les premiers renforts. (...)