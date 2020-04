Le Royal Europa 90 Kraainem FC entre sport et mission sociale © DR Bruxelles100% Web Sébastien Sterpigny

Actif en P2, le club est surtout réputé pour son projet We Welcome Young Refugees.



Fondé dans les années ’90 par un groupe de fonctionnaires européens, le Royal Europa 90 Kraainem FC s’est affirmé depuis ses débuts comme le club de la diversité. Ses membres fondateurs étaient toutefois loin d’imaginer que 25 ans après sa création, leur club accueillerait plus de 350 jeunes issus de 42 pays différents. Un club qui a également lancé le projet We Welcome Young Refugees en septembre 2015, totalement novateur en matière d’intégration de jeunes réfugiés et demandeurs d’asile. Aujourd’hui actif en P2 du côté flamand, le club de Kraainem aborde la future saison avec trois grands chantiers, comme nous l’explique Laurent Thieule, président du club.



Améliorer encore la formation des jeunes

"Elever le niveau de formation de notre école de football, avec l'ambition d'accéder sous trois saisons au niveau interprovincial pour les 17 équipes qui composent cette école. Nous recrutons des entraineurs diplômés dans ce sens et cherchons un coordinateur des équipes de jeunes qui puisse mettre en place notre plan de formation sur le point d'être finalisé. Il y a une vraie envie des jeunes de progresser à l'échelon supérieur, et la finalité est que ces jeunes viennent notamment alimenter le noyau de l'équipe première. Ce qui est le cas de deux nouveaux d'entre eux chaque année."



Une équipe première ambitieuse

"L'équipe première est dirigée depuis trois saisons par Gregory Vanmelkebeke qui l'a fait monter de P3 en P2, et qui depuis deux saisons en P2 termine à la troisième et cette saison à la quatrième place. Cela peut nous donner des ambitions plus grandes, et le recrutement aujourd'hui finalisé est venu compléter le noyau actuel resté quasiment intact. Cette équipe grandit depuis trois ans avec le même style de jeu, fait de pressing haut, de construction depuis les défenseurs et de vitesse dans l'intervalle et devant. Nous devons néanmoins nous adapter au jeu très physique et direct du football flamand."



Le volet social comme moteur du club

Le projet We Welcome Young Refugees, véritable moteur du club, est reconnu par les plus hautes instances. "Nous continuerons à travailler ce volet social avec l'initiative d'accueil et d'intégration de jeunes réfugiés et demandeurs d'asile (près de 2 500 en cinq saisons) qui nous vaut une grande reconnaissance et un fort soutien institutionnel de la Commission européenne, de la Fondation de l'UEFA pour l'Enfance, des Fondations Roi Baudouin, Engie, Levis Strauss, de la Loterie Nationale, et un partenariat très constructif avec l'Union Belge de Football dont Mehdi Bayat est notre premier soutien."



Le mercato est bouclé

Transferts sortants: Sylla (Boitsfort), Vandriessche (Liedekerke), Vandenplas (ABSSA), Mrabet, De Picker, Lokiki, Al Bachiry, De Lievre, Mounib (?).

Transferts entrants: Middagh (Boka United), De Neve (Rixensart), Van Bost (Stockel B), C. Gabrielli (Grimbergen), R. Gabrielli (Sterrebeek), De Myttenaere (Ixelles), Di Leva (FC Schaerbeek), Galliano (FC Ganshoren).