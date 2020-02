Il y a dix semaines, le RIV encaissait sa plus grosse défaite de la saison, sa neuvième, en perdant sèchement 91-62 à Lommel.

La trêve faisait du bien à tous les acteurs du club. Une remise en question s’imposait. Avec la venue d’Yvon Jadoul au poste de Team Manager, le retour de Jean-Patrick Nyamsi dans l’effectif et des séances physiques confiées à Hakim Bouras, le comité du Palais du Midi prit quelques décisions dont les effets positifs se remarquent aujourd’hui.

Le Royal IV vient en effet d’enregistrer 6 victoires d’affilée qui l’ont fait devenir un candidat avoué aux playoffs. C’est donc dans la peau de l’outsider à la confiance retrouvée que les Bruxellois accueillent le leader du championnat, Ypres. Les Flandriens, dont l’effectif renseigne le meilleur rebondeur (Mattias Palinckx avec 10,7 prises) et le meilleur marqueur (Louis Hazard avec 23,1 points) de la TDM1, n’ont enregistré qu’une seule défaite et se méfient du regain de forme bruxellois.

"On peut clairement parler de métamorphose dans notre chef, confiait récemment Amaury Marion. Je pense que l’élément déclencheur a été le retour de Jean-Patrick Nyamsi. J’imagine qu’Yvon Jadoul, aussi fraîchement arrivé, a pu trouver les mots pour que le comité et JP reparlent ensemble." Nyamsi, c’est beaucoup plus que l’assurance d’une présence dans la raquette.

"Son retour amène beaucoup plus que des points et des rebonds. Il accapare beaucoup d’attention à l’intérieur et ça nous libère aussi à l’extérieur. Globalement, l’équilibre est rétabli avec un vrai poste 5, observe l’ailier. Je pense vraiment qu’il est l’élément clé de cette équipe. Au-delà de l’impact de notre intérieur, il fallait sortir de gros matchs au début de second tour et notre match plein face à Gembo nous a clairement lancés." Après la réception des Flandriens, il restera 7 matchs (dont 5 à domicile et 2 face à la lanterne rouge descendante, Gistel) aux coéquipiers de Marion pour atteindre le Final 8.