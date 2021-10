Le Royal IV Brussels affronte ce samedi (19h30) les Anvers Giants dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de Belgique.

Un affrontement déséquilibré sur papier et un duel où le RIV aura paradoxalement plus à perdre que son adversaire.

Sur le plan sportif, le Royal IV Brussels traverse un creux actuellement en Top Division Men 1 avec un seul succès en cinq rencontres.

Un état dû à l’absence de rotations lui-même causé par de nombreuses blessures. Kabangu (tendon d’Achille) et Benzouien (micro-déchirure) n’auront pas l’honneur de défier les Giants. Tuluka, blessé depuis le début du championnat mais qui a recommencé l’entraînement individuel, non plus. "J’ai dû aligner récemment Laït au poste 4 alors qu’il revenait justement de blessure. On mange bien notre pain noir actuellement", glisse Nicolas Joostens qui espère que son effectif sortira indemne de ces huitièmes de finale. "Thomas Madoki de la TDM2 va peut-être nous renforcer mais il faut être prudent car son dos est fragile", prévient le coach.

Il n’empêche : pour ce match de gala, les Bruxellois rêvent d’un scénario ‘à la montoise’. Opposé aux pros borains au même stade des huitièmes de finale il y a un peu plus de trois ans, le RIV était longtemps resté au coude-à-coude avant de s’incliner avec les honneurs : 77-90.

Auteurs d’un 3/3 en Fiba Europe Cup (dont un récent succès sur… Mons), les pros anversois ont quatre matchs à disputer en 11 jours. Ils sont quatrièmes au classement de la BNXT League et accueillent lundi le Phoenix Brussels en match d’alignement. Peut-être prendront-ils leur périple dans la capitale à la légère. Nul doute que leur mentor, Christophe Beghin (natif de Schaerbeek), aura averti ses troupes de se prémunir face à tout excès de confiance.

Le club du Palais du Midi a fait de cette rencontre une fête calquée sur Halloween. L’entrée (10€) sera gratuite pour les jeunes déguisés. Les U8 du coach Corentin Motte seront présentés au public. "Si on peut remplir les nouveaux gradins, soit 670 places, ce serait top", espère le secrétaire De Roy.