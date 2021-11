Tout débutait parfaitement pour les Meutois. Après 2’18 de jeu, le corner de Gauthier Baudoin trouvait le grand Cyril Van Hyfte qui plaçait un heading imparable pour D’Alberto. Smal était ensuite accroché dans le rectangle, sans réaction de l’arbitre. Très bon dans la circulation du ballon et dans les combinaisons, Jette ne s’affolait pas. Les Bruxellois égalisaient rapidement et méritoirement, au terme d’un beau mouvement initié par Camara et conclu par Ruiz. Malgré une bonne maîtrise du jeu des visiteurs, les plus belles occasions restaient locales. Verrue sauvait même sur la ligne un tir de Coquelle. La mi-temps se profilait quand Kinif était exclu pour une deuxième jaune assez sévère.