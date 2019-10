Le RSD Jette devient officiellement club partenaire du Matricule 16. L'information a été officialisée et annoncée sur le site web du Standard de Liège. Le Standard étend donc son réseau de clubs satéllites avec l'équipe bruxelloise, qui bénéficie de son label ACFF 3 étoiles.

Après la RUS Givry, le RFCB Sprimont et du RDC Cointe, le Standard bénificiera d'une collaboration exclusive sur Bruxelles avec les Jaune et Bleu.

Ce choix n'est pas anodin mais réfléchi et intelligent. Le RSD Jette fait partie des plus gros clubs formateurs de la capitale avec actuellement près de 550 jeunes et des équipes dans chaque catégorie Iris Elite. Le Standard pourra donc jouir du vivier jettois, riche en qualités.