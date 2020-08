Amical: Partage entre Jette et le Crossing (1-1) Bruxelles Sébastien Sterpigny Un derby bruxellois très équilibré entre les pensionnaires de D2 ACFF et leur voisin de D3 ACFF.

© Ferrante

Au lendemain de sa lourde défaite 0-6 face aux U21 du Standard de Liège, le RSD Jette disputait une nouvelle rencontre amicale dans sa préparation. Pour l’occasion, les Jettois avaient droit à un derby bruxellois face au voisin du Crossing Schaerbeek.



Une rencontre très équilibrée qui a vu les Schaerbeekois ouvrir la marque grâce à un but de Lukebakio alors que De Marrée égalisait à la 20e. Plus aucun but n’était inscrit par la suite et les deux équipes se quittaient dos à dos (1-1).