Le RSD Jette s’incline 0-6 face aux 21 du Standard Bruxelles Sébastien Sterpigny Les joueurs de Sébastien Conte n’ont rien pu faire face aux espoirs liégeois. © Moisse

Ce mercredi soir, le RSD Jette disputait un match de gala face aux U21 du Standard de Liège, rencontre organisée dans le cadre du partenariat qui lie les deux clubs depuis un an déjà.



Une joute amicale qui a toutefois tourné au vinaigre pour les Jettois, balayés 0-6 par une équipe de qualité, vivace et qui avait déjà fait souffrir plus d’une formation de D2 ou D3 ACFF depuis le début de la préparation, sans oublier cette victoire 1-3 à Wiltz, formation de D1 luxembourgeoise.



Pour le RSD Jette, le prochain rendez-vous est fixé à ce jeudi soir 20h avec une nouvelle rencontre amicale contre le voisin du Crossing Schaerbeek.