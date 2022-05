Le RSD Jette signe un accord d'association avec le RWDM, Some prolonge au RSD Bruxelles Sébastien Sterpigny Une association qui doit être bénéfique pour les jeunes des deux clubs. © rsd jette

C'était dans l'air, c'est désormais officiel, le RSD Jette vient de signer un accord d'association avec le RWDM, comme s'en félicite René Kruys, le président jettois. "Encore une belle avancée pour notre école de jeunes où nos meilleurs éléments pourront évoluer en série Elite nationale tout en restant affiliés dans notre club. Et bien sûr, des joueurs du RWDM pourront aussi rejoindre notre série Iris Elite en restant également affiliés au RWDM. Thierry Dailly est un grand ami de longue date, qui a vu son fils Kenzo débuter à Jette et son beau-frère, le célèbre Steve Neerinkx, évoluer dans notre équipe première. En conclusion, que du positif à prévoir pour les écoles de jeunes des deux clubs."



Ibrahima Some prolonge

Après les prolongations de D'Alberto, Demarée, Camara, Orly et Ruiz, le RSD Jette acte la prolongation de contrat d'Ibrahima Some.

Trois jeunes joueurs provenant de l'équipe espoirs (Alves 20 ans, Sylla 19 ans et Lucas Parent 18 ans) seront intégrés au noyau de l'équipe première.