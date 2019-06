Les Molenbeekois ont pris part à la première séance de reprise.

Un mois après avoir pris congé de ses joueurs, Drazen Brncic retrouvait déjà ses troupes pour une première reprise d’une quinzaine de jours, avant tout destinée à préparer les rencontres amicales prévues les 22 et 26 juin face à Anderlecht et contre le Cercle de Bruges. Une première reprise pour laquelle 19 joueurs étaient de la partie, parmi lesquels on retrouvait deux jeunes et trois tests: Jack Mmaee (Luxembourg), Robby Ndefe (Waalwijk) et Maxence Daneel (Tournai).

Mabika, Brouckaert, Bova, Timmermans, Cabeke A. et G., Liard, Mbuba, Fabre, Massengo, Ruyssen, Napoleone, Santos Pravos, Diallo étaient les 14 autres joueurs déjà connus, Sadin et Delacourt étant en vacances. Notons que Mabika, Ruyssen, Timmermans et Diallo se sont contentés de courir.

Une première prise de contacts entre joueurs, quelques touches avec le ballon, le tout sur le terrain du Verbist à Molenbeek. « Cela fait un mois que les joueurs sont en congés. Même s’ils ont tous reçu un programme à suivre pour garder la forme, c’est une bonne chose de reprendre les entraînements en deux parties, avec une première dès le mois de juin », confie Drazen Brncic.

Une première reprise programmée jusqu'au 27 juin, avec des amicaux contre Anderlecht (22 juin) et le Cercle (26) avant de se retrouver pour la reprise définitive le 17 juillet. Un stage à Durbuy aura également lieu du 18 au 21 juillet.