Les Molenbeekois ont montré de bonnes choses face aux Malinois.

Pour son premier match de préparation, le RWDM avait droit à une belle affiche face au Kavé Malines, sur une pelouse du RCS Brainois en excellent état. L’occasion pour Laurent Demol de juger ses joueurs après une bonne semaine d’entraînement, et notamment les nouvelles recrues comme Mpati, Abderrhamane et Rommens, titularisés, Bangoura et Lavie montés au jeu en seconde période alors que Lejoncour n’était pas présent et qu’Electeur, blessé au tibia, s’est contenté de course à pied, au même titre que Bova et Senakuku.