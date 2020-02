Le projet Crampons-Crayons, à savoir des cours du soir qui s’adressaient initialement aux joueurs du club, s’ouvre à l’ensemble des clubs sportifs de Molenbeek.

Lorsque Thierry Dailly a relancé le RWDM en 2015, l’idée du président du club était d’avoir un projet sportif mais également un projet social. Raison pour laquelle le projet Crampons-Crayons a vu le jour en mars 2019, en partenariat avec Telenet, en plein cœur du stade Edmond Machtens à Molenbeek. L’objectif est simple : permettre aux 1 000 jeunes, filles et garçons confondus, de bénéficier d’une véritable école des devoirs, accessible gratuitement entre la sortie des classes et le début des entraînements.

"Nous avons mis sur pied des partenariats avec les écoles avoisinantes afin de s’échanger des professeurs. Nous avons aussi un partenariat avec l’ULB qui nous envoie des étudiants, et avec la Beci (l’organisation qui représente les entreprises bruxelloises), qui propose des stages et des formations à nos joueurs", explique Jean-François Lenvain, ancien responsable de la cellule sociale du RSC Anderlecht et professeur qui a longtemps travaillé avec des jeunes en décrochage scolaire ou social. "Les élèves peuvent suivre des cours de mathématique, de sciences, de littérature ou de langues."

Tout est mis en place pour que les jeunes disposent de toutes les cartes pour réussir sur les deux terrains. Telenet a, de son côté, rénové l’espace dédié aux élèves et leur offre gratuitement la connexion wifi. "Le projet Crampons-Crayons correspond parfaitement à notre philosophie : soutenir des projets locaux, concrets et liés directement aux questions de l’enseignement et de l’accès aux compétences pour la jeunesse moins favorisée", explique John Porter, CEO de Telenet.

"Des sportifs renommés rendent régulièrement visite aux élèves afin de leur expliquer leur carrière et leur expliquer le fait que la scolarité est indispensable si l’on veut réussir. Il faut savoir qu’à Molenbeek, on enregistre quelque 33 % de jeunes chômeurs âgés de 18 à 25 ans. C’est énorme et on souhaite apporter notre pierre à l’édifice en proposant ces cours gratuits. En général, les cours du soir coûtent beaucoup d’argent et cela nous tenait à cœur de concrétiser ce projet", ajoute Thierry Dailly.

L’initiative lancée il y a presque un an rencontre un beau succès et le RWDM souhaite aujourd’hui aller un pas plus loin. "Depuis le mois dernier, nous avons ouvert la possibilité à tous les clubs de sport de Molenbeek de bénéficier eux aussi de nos cours du soir. On s’est rendu compte qu’en tant que club de sport, on a un vrai rôle à jouer dans la scolarité de nos jeunes. Les familles tendent à cloisonner les deux : d’un côté, les études, de l’autre le foot. Mais je pense que c’est le mélange des deux qui permet l’épanouissement des enfants", précise Jean-François Lenvain. "L’enseignement est souvent critiqué mais nous estimons qu’il n’y a pas que les écoles qui ont un rôle à jouer. Les clubs sportifs aussi doivent participer à l’émancipation des jeunes et nous allons donc présenter notre projet aux autres clubs sportifs de la commune afin qu’ils puissent s’en inspirer et faire de même dans leurs installations."

Avec ce projet, soutenu par la commune, le RWDM s’inscrit comme un acteur fidèle et incontournable visant à lutter contre le décrochage scolaire. "Ce genre de partenariat est très important parce que cela valide notre volonté d’associer des acteurs très diversifiés pour mener le projet, tout en créant du lien social. Crampons-Crayons était déjà sur la rampe de lancement mais les nouvelles installations faciliteront la tâche tant des enfants que des personnes qui les accompagnent. Nous espérons surtout que cela poussera plus d’enfants, de parents et d’accompagnateurs à participer à l’école des devoirs", poursuit Thierry Dailly, président du RWDM.