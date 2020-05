Le RWDM de retour au sein du football pro: "Un accomplissement" © Moisse Bruxelles Sébastien Sterpigny

Thierry Dailly, le président molenbeekois, ne cache pas sa joie suite à la promotion du RWDM en D1B.



Depuis quelques jours, le RWDM retenait son souffle, dans l’attente de cette fameuse AG de la Pro League afin de savoir s’il allait oui ou non évoluer en D1B la saison prochaine. Cette montée, elle a finalement été officialisée ce vendredi, de quoi faire le bonheur de Thierry Dailly, son président. "C’est une joie énorme et bien plus", lance le président du RWDM.



Cette accession à la D1B, c’est aussi une récompense pour tout le travail fourni depuis 2015, lorsque Thierry Dailly décidait de relancer le RWDM à l’échelon le plus bas du football national. "Il y a cinq ans, je relançais le RWDM avec rien. Nous n’avions même pas une petite cuillère et aujourd’hui, nous effectuons notre retour au sein du football professionnel. C’est un accomplissement, une récompense énorme pour le travail effectué par tous les membres du club. C’est une belle réponse à tous ceux qui m’ont pris pour un fou en 2015 mais surtout, je suis très heureux et fier pour nos supporters. Je suis heureux pour Bruxelles, pour Molenbeek, pour cette commune qui a tant souffert ces dernières années, pour ce peuple molenbeekois."



Thierry Dailly qui va savourer ce moment durant le week-end, avant de commencer le travail de préparation pour que ce retour au sein du football pro soit une réussite.