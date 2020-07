Le RWDM débutera sa saison à Deinze, l’Union à Waasland-Beveren © Sterpigny Bruxelles Sébastien Sterpigny

Le premier derby bruxellois de la saison aura lieu le week-end des 16, 17 et 18 octobre avec un Union-RWDM prévu au stade Marien.



C’est depuis le stade Machtens que la Pro League a divulgué le calendrier des premières journées de championnat de D1A et de D1B. On notera que les deux clubs bruxellois pensionnaires de D1B débuteront le championnat en déplacement. L’Union commencera le samedi 22 août à 20h45 sur la pelouse de Waasland-Beveren alors que le RWDM ira défier Deinze le dimanche à 16h.



Lors de la seconde journée, le RWDM recevra le Beerschot ou OHL le dimanche 30 août à 20h alors que l’Union reçoit Westerlo le même jour à 16h. Lors de la troisième journée, l’Union ira au Beerschot ou à OHL le vendredi 11 septembre et le RWDM recevra Westerlo le samedi 12 septembre à 20h45.



A noter que le premier derby bruxellois de la saison aura lieu le week-end des 16, 17 et 18 octobre avec un Union-RWDM prévu au stade Marien.