Le RWDM dévoile son calendrier de préparation © Sterpigny Bruxelles Sébastien Sterpigny

Les Molenbeekois affronteront plusieurs formations de D1A durant la préparation.



La reprise c'est pour le jeudi 25 juin au RWDM avec le début des tests physiques pendant deux jours avant une reprise sur le terrain prévue le samedi 27 juin.



Rayons matchs amicaux, une première joute est prévue le mercredi 8 juillet à Malines alors que le 11 juillet, les Molenbeekois iront défier Charleroi.



Un stage est prévu du lundi 13 au jeudi 16 juillet avant de voir les matchs amicaux s'enchainer: samedi 18 juillet à OHL, mardi 21 juillet à Zulte-Waregem et vendredi 24 à Courtai.



Le mois d'août reprendra par un match amical le samedi 1er à Rebecq, le mercredi 5 aux Francs Borains, le samedi 8 à l'Olympic, le mardi 11 à Genk et enfin un dernier le samedi 15 au Lierse.



La reprise du championnat de D1B est programmée le week-end des 21, 22 et 23 août.