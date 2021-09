Le RWDM était présent en force sur la 41e édition des 20 Km de Bruxelles. Avec, notamment, son président Thierry Dailly, déjà présent en 2019. Mais aussi Serge Beerens, manager général, ou encore Julien Gorius, le directeur sportif.

"Je viens ici juste pour soutenir Jean-François Lenvain et son asbl Tous à Bord. Je l’ai déjà fait il y a 2 ans. Je l’avais terminé en 2h20", nous indiquait Thierry Dailly, plutôt serein au moment de s’élancer. "Habituellement, j’essaye quand même d’aller courir une fois par semaine. Mais ces derniers mois, cela a été plus compliqué, entre la situation liée au Covid-19 et pas mal de boulot au RWDM. Mais je n’ai pas peur pour autant. Ce n’est pas rien 20 km mais je suis là sans pression, si ce n’est celle de vouloir terminer. J’ai mis ma voiture près de Cinquantenaire pour ne pas devoir trop marcher après de toute façon." (rires)

Thierry Dailly et son équipe ont bouclé finalement le parcours en 2h13.