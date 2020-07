Sur les chapeaux de roues. Le RWDM n'aura pas eu besoin de beaucoup de temps pour se mettre dans la partie face à Zulte Waregem. Après quelques minutes de jeu, le score était déjà à l'avantage des Molenbeekois grâce à une réalisation de Gilles Ruyssen (0-1).

Les deux équipes se sont ensuite livrées au jeu des attaques-défenses. Une véritable partie de ping-pong entre les deux formations qui enchainaient les occasions chacune à leur tour. Le score aurait pu être bien différent si les attaquants n'avaient pas manqué de lucidité en zone de conclusion ou si Soisalo (Zulte) n'avait pas envoyé le ballon sur le poteau. "Il y a eu quelques moments de flottement mais c'est normal. Il n'est pas facile de se mettre dans le match directement, surtout pour les éléments qui montent à la pause. Nous sommes satisfaits dans l'ensemble car on sent que l'équipe monte en puissance au fil des matchs. Mais il ne faut pas s'arrêter qu'au résultat... Ce ne sont que des rencontres de préparation pour le championnat. On fait tout pour tenir la route en D1B l'an prochain", expliquait l'entraineur Laurent Demol après la partie.

Quelques minutes après la reprise, c'était le nouveau venu, Lenny Nangis, qui permettait au RWDM de faire le break face à des Waregemois (trop) peu inspirés (0-2).



Il y aura tout de même eu un sursaut d'orgueil de la part du Essevee via l'intermédiaire de l'ex-Standardman Jean-Luc Dompé à l'heure de jeu (1-2). Alors qu'on se dirigeait tout droit vers ce résultat, les hommes de Laurent Demol ont été inscrire le troisième et dernier but du match après une action rondement menée puis conclue par Shelton Guillaume (1-3). "Il y a eu de belles séquences et de bons mouvements. On a une nouvelle fois fait bonne figure face à une D1A mais pour que cela se passe dans la durée, il faudra des renforts et être attentif sur le marché des transferts. Les joueurs en test (NdlR : Crolet et Nzuzi) montrent leurs qualités et de bonnes choses, on verra ce qu'il se passera."

Les Bruxellois iront rendre visite aux joueurs de Courtrai, autre pensionnaire de D1A, vendredi pour un nouvel amical. "On espère continuer sur notre lancée ! Pour le moment, les victoires s'enchainent et c'est de bon augure pour la suite", concluait le T1 molenbeekois.

Zulte Waregem - RWDM : 1-3

: 5e Ruyssen (0-1), 53e Nangis (0-2), 60e Dompé (1-2), 90e Guillaume (1-3).