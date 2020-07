Le RWDM partage face à Malines pour son premier match de préparation (1-1) © Sterpigny Bruxelles Sébastien Sterpigny

Les Molenbeekois ont montré de bonnes choses face aux Malinois.



Pour son premier match de préparation, le RWDM avait droit à une belle affiche face à Malines. L’occasion pour Laurent Demol de juger ses joueurs après une bonne semaine d’entraînement, et notamment les nouvelles recrues comme Mpati, Abderrhamane et Rommens, titularisés en première mi-temps, Bangoura et Lavie montés au jeu en seconde période alors que Lejoncour n’était pas présent et qu’Electeur, blessé au tibia, s’est contenté de course à pied, au même titre que Bova et Senakuku. Deux tests étaient également de la partie: Reginald Mbu Alidor (médian formé à Lille) et Bilal Bari (attaquant formé à Lens).



Sur le terrain, Malines, plus avancé dans sa préparation, a logiquement dominé les débats. Mais si Sadin sortait trois belles parades devant De Camargo, c’est bien le RWDM qui menait à la pause, Walbrecq envoyant Peyre à la faute.



Les deux équipes changeaient pratiquement tous leurs joueurs à la pause et Malines égalisait dès la reprise via Togui alors que plus aucun but n'était inscrit par la suite, les Molenbeekois offrant une belle résistance.



Prochaine étape pour le RWDM, le stage aux Lacs de l’Eau d’Heure du 13 au 16 juillet avant une joute amicale contre OHL le samedi 18 juillet.



Malines - RWDM 1-1

RWDM 1re mi-temps: Sadin, Mpati, Libert, Ruyssen, Abderrhamane, Rommens, Mbu, Walbrecq, Dequevy, Guillaume, Bari.

RWDM 2e mi-temps : Sadin, Meddour, Fabre, Ruyssen (75e Libert), Boujouh, Garlito, Mbu (80e Ndosimau-Masisa), Lavie, Bari (85e Guillaume), Ly, Bangoura.

Les buts: 23e Peyre csc (0-1), 48e Togui (1-1).