Les Molenbeekois veulent disputer les playoffs en fin de saison, avec l'espoir de monter.

En prenant un point à Seraing, le RWDM n’a pas réalisé une mauvaise opération. "Avec les transferts qu’ils viennent de réaliser, je suis convaincu que peu d’équipes viendront prendre des points ici", confie Thierry Dailly.

Ce point permet aux Molenbeekois de rester accrochés à leur 5e place et, surtout, de garder le top 4 à portée de fusil. Car les playoffs, le RWDM veut les disputer.

"Les renforts du mercato apportent quelque chose, il y en aura peut-être encore un dernier si une bonne opportunité se présente, mais, surtout, j’ai retrouvé un esprit de groupe, ce que je n’avais plus vu en fin d’année. Tous ces éléments nous permettent d’être optimistes et ambitieux pour la suite, d’autant que nous recevrons les quatre premiers chez nous au cours de ce second tour."

Un règlement qui dérange

Disputer les playoffs, cela veut aussi dire jouer pour la montée en D1B. Si la direction sait qu’il est peut-être encore un peu trop tôt pour rejoindre le monde professionnel dès la saison prochaine, elle prépare tranquillement le futur. La preuve, le club va demander la licence D1B et a bon espoir de rentrer un dossier répondant à tous les critères.

"Obtenir cette licence est l’étape suivante dans l’évolution du club. Que l’on soit dans le top 4 ou pas, c’est un dossier important pour nous, cela confirmerait le bon fonctionnement et la crédibilité du club. D’ailleurs, je ne vois pas pourquoi on ne l’obtiendrait pas. Notre stade est conforme et le club est en ordre dans tous les domaines administratifs."

Si certains clubs se plaignent parfois de critères trop exigeants concernant les dossiers de licence, Thierry Dailly partage un autre avis. "Il est important de conserver ces licences. Grâce à ces dossiers, mon club s’est amélioré sur différents points. Remettre ces dossiers de licence nous a appris beauco up de choses."

Même s’il y a un petit bémol concernant la D1 amateurs et les playoffs. "Pour moi, seuls les clubs en ordre de licence pour la D1B devraient avoir le droit de disputer ces playoffs. Je pense notamment à ces clubs comme nous qui investissent dans leurs infrastructures et leur structure. Tout ça représente un budget de 40 % que je ne peux pas investir dans le sportif, là où certains clubs ne se soucient que du sportif."