Cela faisait un petit bout de temps que le RWDM n'avait plus perdu. Ce mardi en fin de matinée, les hommes de Laurent Demol se sont inclinés face à une belle équipe de Mouscron. La faute, notamment, à un Beni Badibanga de feu qui a fait énormément de mal à la défense bruxelloise en première période.

C'est d'ailleurs le néo mouscronnois qui inscrivait le premier but de la partie (son premier également pour ses nouvelles couleurs) à la 14e minute (1-0). Les Hurlus donnaient le tempo en début de partie et le RWDM subissait les assauts locaux. Mais les Bruxellois ont montré qu'ils avaient du répondant et du caractère. À la demi-heure, Gilles Rommens trouvait la barre transversale du but mouscronnois sur une belle frappe. Il aura fallu un peu de temps pour se mettre dedans mais le RWDM réalisait finalement une bonne mi-temps avant de rejoindre les vestiaires avec un petit handicap au marquoir. "On a mis du temps à trouver le tempo, c'est un point de travail avec le staff. Je reste malgré tout satisfait de la partie dans son ensemble. Le groupe a montré un beau visage, il y a eu de bonnes séquences et des occasions en notre faveur. Nous n'avons pas à rougir de nos prestations actuellement. C'est une petite défaite mais cela ne veut rien dire. Le groupe vit bien et on apprend tous les jours. Il y a encore une bonne marge de progression !", expliquait le T1 Laurent Demol.

Même configuration durant le deuxième acte. Les Mouscronnois prenaient l'ascendant sans trouver la faille. Il fallait attendre les dernières vingt minutes pour que Zeka, monté à la pause, fasse le break (70e, 2-0). Il y aura tout de même eu une réaction bruxelloise en fin de partie de la part de Maxime Wester, un jeune de l'académie, qui parvenait à réduire l'écart pour les siens (80e, 2-1). Malgré cette courte défaite, les troupes de Laurent Demol ont montré de belles choses. "Il ya beaucoup de positif, il faut encore quelques renforts à des postes clés qui apporteront un plus à l'équipe et on y travaille. On a vu qu'on pouvait également faire confiance et donner la chance à certains jeunes de l'académie qui le méritent..."



Les Molenbeekois iront affronter Anderlecht samedi (huis clos) et devraient, dans le courant de la semaine prochaine, trouver une autre joute amicale. Le groupe se rendra ensuite à Genk samedi 9 août.

Mouscron - RWDM : 2-1

: Sadin; Mpati, Libert, Le Joncour, Boujouh; Cruz, Rommens, Dequevy; Lavie, Nangis, Bangoura.: Sadin; Meddour, Ruyssen, Fabre, Abderrahmane; Cruz (78e Garlito), Electeur, Dequevy (Wester); Walbrecq, Bova, Bangoura (Guillaume).: 14e Badibanga (1-0), 70e Zeka (2-0), 80e Wester (2-1).