Trois petits points au compteur, toujours pas la moindre victoire en poche, Stockel prend de plus en plus le chemin de la première provinciale. Une donnée dont les joueurs sont bien conscients. "Nous nous devons d’être réalistes quant à notre situation. Nous accusons un gros retard au classement, nous n’avons pris que trois points depuis le début de la saison, nous savons que nous n’allons pas nous mettre à tout gagner du jour au lendemain", concède Geoffrey Mélange.

Mais pas question pour les Bruxellois de baisser les bras et de laisser filer le reste de la saison. "C’est peut-être une phrase bateau mais c’est la vérité, tant que mathématiquement rien ne sera fait, nous continuerons à nous battre. Et même une fois que nous serons condamnés, il ne sera pas question de monter sur un terrain et de ne pas tout donner." (...)