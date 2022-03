Le match au sommet entre le premier et le deuxième du classement général a largement tourné à l’avantage des visiteurs.

Pourtant dominé de la tête aux pieds en première mi-temps, le Sporting rentrait aux vestiaires heureux de ne pas être mené à la suite d’innombrables occasions du Léo. "Nous savions avant le match que même un résultat nul ne nous arrangeait pas car nous n’aurions pas eu notre destin en main pour la fin de saison", r éagissait Aïssa Amkouy, coach du Sporting, après la rencontre. "On s’est regardés droit dans les yeux à la pause, on s’est dit qu’on ne pouvait pas souffrir autant si on voulait repartir d’ici avec les trois points. C’était la seule option possible. Nous avons alors pris nos responsabilités et on a super bien exploité nos temps forts."

Transfiguré, c’est une tout autre équipe qui remontait sur le terrain pour venir infliger une gifle au Leopold via Coulibaly et un doublé de Kambala.

L’opération parfaite dans cette rencontre importantissime pour la course au titre et qui permet au vainqueur de prendre la tête du championnat. Même si, à quatre journées de la fin, rien n’est encore acté. "Nous finissons la saison en fanfare, avec des matchs très difficiles. Nseth joue le titre, Grez-Doiceau peut encore le jouer et vise aussi la tranche pour le tour final. On ne va clairement pas baisser notre garde avant la fin des hostilités mais d’abord nous allons savourer la victoire d’aujourd’hui."

Grise mine au Royal

L’ambiance n’était pas la même du côte du Léo. Alors qu’ils ont eu les occasions pour se mettre à l’abri et prendre un avantage considérable au classement général, ceux-ci dégringolent à la troisème place et ne tiennent plus les rênes du championnat. "Le match se résume à ‘savoir marquer’", déplorait Georges Sakalis, T1 de l’équipe locale. Je suis persuadé que si avions marqué en premier, l’issue du match aurait été en notre faveur. C’était la rencontre la plus importante de l’année. Si on avait déjà pu ne pas la perdre… On avait huit chances sur dix de terminer en haut, maintenant il nous faudra un miracle pour l’emporter."