Plusieurs panneaux publicitaires n’ont pas résisté aux rafales de vent.

Un vent qui a aussi fait quelques dégâts du côté du stade Machtens où les responsables du RWDM ont dû constater que plusieurs panneaux publicitaires n’avaient pas fait le poids face à la force du vent.

© dr

© dr



La tempête Ciara a fait de nombreux dégâts en Belgique. On ne compte plus les arbres déracinés, les toitures envolées et autres dégâts dûs aux fortes rafales de vent. Et les clubs sportifs n’ont pas été épargnés puisqu’ils sont plusieurs à avoir dû constater les dégâts après le passage de la tempête.