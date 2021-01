Cette année 2021 ne pouvait décidément mieux commencer pour le Taekwondo Pôle Brussels ! Le club a, en effet, été sélectionné par la Commission européenne pour coordonner un projet dans le cadre du programme Erasmus. Comme son volet (mieux connu) destiné aux étudiants, Erasmus existe également pour les sportifs et vise à favoriser la mobilité des (jeunes) pratiquants.

Ayant entendu parler de l’opportunité dans le cadre d’une récente formation Adeps, Anthony Anciaux, entraîneur du club bruxellois, a décidé de rentrer un dossier au nom de celui-ci.

“Un projet énorme, que nous avons rentré fin mars 2020. À partir de là, la Commission avait six mois pour étudier plus de mille dossiers, venus des quatre coins d’Europe. Et elle en a validé cinq, dont le nôtre, pour un montant de 50.000 euros au total, dont 10.000, donc, reviennent à notre club. Franchement, je ne m’attendais pas à ce que notre projet aboutisse dès la première fois. Mais il a été particulièrement apprécié, recevant une évaluation de 90 %, ce dont nous ne sommes pas peu fiers. Outre notre club, il y en a deux en Espagne, un en Italie et aussi un en Grèce, avec qui nous pourrons donc échanger.”

L’objectif de la démarche est multiple, mais vise surtout à favoriser le sport féminin et à améliorer les conditions d’entraînement des sportifs, notamment grâce aux nouvelles technologies comme la vidéo.

Le timing des événements dépendra, bien sûr, de l’évolution de la crise sanitaire. Certains sont d’ores et déjà prévus en juin et, surtout, en septembre, lors de la Semaine européenne du sport.

Fort de son vivier de 300 pratiquants et de son équipe de 10 entraîneurs, répartis sur ses deux sites d’entraînement, à Bruxelles (Palais du Mide) et à Hal, le Taekwondo Pôle Brussels proposera des voyages et des activités. Une aubaine pour un club à majorité de jeunes et de filles (!) qui peuvent de se targuer d’avoir des dirigeants ambitieux et créatifs, à l’instar d’Anthony Anciaux, coordinateur du projet, et de Moustapha Akkhou, président toujours très actif.

Infos sur le club > http://www.taekwondobrussels.be