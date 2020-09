Le joueur qui vient d’arriver à Schaerbeek a connu sa première expérience à l’étranger en 2019-2020. Il espère en revivre d’autres.

Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, cela ne saurait tarder. Pour les défenseurs de la série, on espère pour eux qu’ils ont les reins solides. Car Exausé Muray est comme une tempête qui balaie tout sur son passage.

L’ailier de 20 ans a débuté son écolage footballistique à Saintes, où il était surclassé. “J’avais 10 ans mais je jouais avec les U14. C’était drôle car je me retrouvais dans l’équipe de mon grand frère”, rigole-t-il.

Après avoir enrichi son savoir-faire à Tubize et à Charleroi, le jeune homme est recruté par le Standard en U19, où il ne souffle malheureusement pas que le chaud. “Au Standard, c’était incroyable ! J’ai appris tellement de choses sur la tactique, la technique ou le physique. La concurrence était si rude… Puis je me suis blessé 9 mois (NdlR : fracture du ménisque et les ligaments touchés)…”, se remémore-t-il avec un brin de tristesse. “Malheureusement à Liège, il y a tellement de talents qu’on te met de côté, c’est comme ça le football de haut niveau. Un an et demi après mon arrivée chez les Rouches, j’ai quitté le club et je me retrouvais sans rien. Je regrettais mon départ du Sporting Charleroi, je me disais que j’avais été gourmand en allant au Standard.” (...)