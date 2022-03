Le temps de la récolte pour Ganshoren Dames ? Bruxelles Christophe Kugener © AWBB

Proche de la TDW1, Ganshoren est en finale de Coupe AWBB 5vs5 et 3x3.



Vendredi et samedi, Ganshoren jouera les finales de Coupe AWBB en basket traditionnel et en 3x3. "Nous ne sommes ni favorites ni outsiders de la finale face aux Liège Panthers", émet d’entrée Emilie Vermylen qui ne veut pas se protéger derrière le statut d’équipe invaincue en championnat. "Liège Panthers va venir avec ses joueuses qui s’entraînent et jouent avec la TDW1, c’est de bonne guerre. (...)