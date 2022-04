Les RWDM Girls en rêvaient, elles l’ont fait. En battant Wolvertem 3-0 ce samedi, les Molenbeekoises ont décroché le titre en P1 et joueront donc à l’échelon national, en D2, la saison prochaine. "C’est un grand moment pour toutes les filles. C’est historique", exulte Imane Elm.

Un sacre que les RWDM Girls attendaient depuis quelques années déjà. "Lors de nos précédentes montées, nous avions atteint l’échelon national via des 2e ou 3e places, mais jamais via le titre. Cela faisait cinq ans que nous évoluions en P1 et nous galérions à acter notre montée en D2. Entre le Covid et des soucis avec le coach, nous avons manqué de chance. Mais cette année fut la bonne." (...)