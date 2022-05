Un tournoi international de touch rugby a lieu ce samedi au stade Nelson Mandela à Bruxelles. Mais le touch rugby, de quoi s’agit-il exactement ? "Le touch rugby est une variante sans contact de rugby qui se joue en six contre six sur un terrain de 70m sur 50m (plus embuts) avec autant de remplacements que souhaité (comme au basket). Une équipe est composée de 14 joueurs au total", débute Stéphane Collignon, l’un des organisateurs de ce tournoi international. (...)