Comme nous vous l'expliquions dans les contenus Belgium Running voici dix jours, le Lampiris Ecotrail de Bruxelles est devenu le Lampiris Trail du Meyboom et se déroulera le dimanche 5 septembre.

Le nouvel intitulé de cette course a été choisi pour rendre hommage à l’une des plus anciennes traditions folkloriques bruxelloises qui consiste, depuis 1308, à planter un arbre chaque année au cœur de la ville, au carrefour de la rue des Sables et de la rue du Marais pour être précis. De nos jours, c’est un hêtre choisi dans le Bois de la Cambre qui est acheminé par les "Bûûmdroegers" ("porteurs d’arbres") chaque 9 août et attention, avant 17 heures ! Toute une cérémonie, organisée par la Confrérie des Compagnons de Saint-Laurent (*) et où l’on peut admirer des Géants (mais pas que !), entoure cet événement du Meyboom ("arbre d’honneur") classé au patrimoine mondial de l’Unesco.

Notez que l’arbre n’est pas réellement planté mais simplement fiché dans le sol puis évacué dès le lendemain. Par cette nouvelle appellation, l’organisation veut attirer l’attention sur le fait relativement méconnu que Bruxelles compte parmi les capitales les plus vertes d’Europe.

Le Trail du Meyboom propose ainsi des parcours verdoyants, légèrement adaptés en 2021, et presque entièrement à l’abri de la circulation alors qu’on se trouve pourtant en périphérie immédiate du centre-ville. Une découverte qui risque de surprendre beaucoup de coureurs !

En pratique

Lieu : Hippodrome de Boitsfort

Infos : Accès aisé en transport en commun (tram, train, vélo). Un t-shirt est distribué aux participants inscrits avant le 1er septembre. Les participants doivent emporter avec eux leur propre gobelet pour les ravitaillements. Espace restauration après l’effort et protocole horeca. Le Covid safe ticket n’est pas obligatoire mais le respect des gestes barrière est en vigueur.

Inscriptions : www.zatopekmagazine.com