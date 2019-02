Ce samedi, à l’occasion du match entre le RWDM et Virton, l’émotion était forte parmi les supporters, marqués par la disparition de Jelle quelques jours plus tôt. Jelle, c’était plus qu’un simple supporter, c’était un fanatique absolu du club molenbeekois, c’était aussi et surtout une voix unique, reconnaissable entre mille. Tout le monde l’avait au moins entendu une fois scander ses célèbres "Molenbeek".







Jelle © Michel Oosters



Depuis l’annonce de sa disparition, les hommages se sont multipliés sur les réseaux sociaux, au stade Machtens où de nombreux bouquets de fleurs ont été déposés, mais aussi dans plusieurs stades belges et étrangers où les supporters de différents clubs ont déployé une banderole en hommage à Jelle. Et ce samedi, c’était au tour de ses amis molenbeekois de lui rendre un dernier hommage, avec un tifo et une minute de silence que personne n’oubliera. Pour que cette voix qui résonne encore dans la tête de beaucoup, continue de se faire entendre de tout là-haut.







Jelle © Michel Oosters



"Sa popularité dans les tribunes était sans limites, nous n’y entendrons plus le son de sa voix mais son âme restera à jamais présente dans le stade Machtens. Jelle, tu vas nous manquer. Nous tenons à présenter à sa famille ainsi qu’à ses proches nos plus sincères condoléances", avait déclaré le RWDM au moment d’apprendre le décès de l’un de ses plus fidèles supporters.