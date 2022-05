Les 10 Km Uccle font leur retour ce dimanche 15 mai, après deux années d'absence en raison de la pandémie. Il s'agit de la 13e édition de cet événement rapidement devenu un incontournable du calendrier sportif bruxellois. La dernière édition avait été remportée par Pierre Denays.

"Après deux ans d’absence pour raisons sanitaires, les 10 km font leur grand retour", commente Thibaud Wyngaard (Ecolo), échevin des Sports de la commune d'Uccle, à la tête de l'organisation. "On se réjouit de pouvoir à nouveau accueillir des milliers de coureurs dans les rues d’Uccle. Les 10 km, c’est naturellement un défi sportif et personnel pour nombre d’entre eux. Mais c’est également l’occasion de soutenir une association, de (re)découvrir notre belle commune tout au long d’un parcours verdoyant, de profiter d’une après-midi entre amis, en famille... De nombreux services communaux seront mobilisés, et je les en remercie vivement, afin d’offrir une magnifique expérience aux participants."

Le coup d’envoi de cette treizième édition sera donné à 15h00 précises au Parc de Wolvendael (entrées avenue De Fré, rue Klipveld et rue Stroobant). Le parcours traversera notamment l’avenue Circulaire, la Drève du Caporal et la chaussée de Waterloo sans oublier le passage au sein de la Forêt de Soignes.

Le succès est d'ores et déjà garanti puisque plus de 2300 participants avaient déjà validé leur inscription ce vendredi. Les inscriptions seront encore possible le jour de la course.

Le parcours des 10 km d'Uccle