Ce mercredi, la course proposera deux distances de 6,5km et 10km.

Le départ de la course hanbike sera donné à 14h, le 10km partira à 14h05 et le 6,5km à 14h20 pour un parcours qui traversera les communes de Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre et Auderghem. L’inscription sur place (10 euros) est encore possible.









Les 10km Alma, course estudiantine, mais pas que, attend les joggeurs ce mercredi sur la Place Carnoy à Woluwe-Saint-Lambert, le campus Alma, pour un rendez-vous à la fois convivial, sportif et solidaire.En effet, pour la troisième année consécutive, les 10km Alma, organisés par le CSE Woluwe, soutiendront Cap 48. « Le kot-à-projet se mobilise une fois de plus pour récolter des fonds au profit de CAP48 afin de promouvoir le sport auprès des personnes en situation de handicap. Dans cette même optique, la course est 100% accessible : le parcours et les infrastructures seront adaptées à tous. Les étudiants travaillent notamment en partenariat avec des centres de revalidation, dont les coachs accompagnent les coureurs handisportifs durant la course », confient les organisateurs.Petite nouveauté pour cette édition 2020, un parcours de 6,5 km calqué sur le parcours des 10km, sera également proposé. En collaboration avec le KAP Papyrus, des activités pour enfants ainsi que des activités de sensibilisation à la cause des handicaps moteurs seront proposées au jeune public, dès 11h30, permettant aux coureurs de participer à la course, en toute tranquillité.