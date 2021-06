Pour la première fois depuis bien longtemps, les joggeurs ont repris le chemin d’une organisation dans la capitale. Ils étaient près d’un millier au stade Fallon pour prendre le départ des 15 km de Woluwe.

Des départs par vaguelettes, mais un retour à une sorte de normalité apprécié par les participants. À l’image de Caroline et Giorgio, Woluwéens, venus avec quelques amis joggeurs. "Ça fait plaisir de retrouver une course organisée, après pratiquement un an sans la moindre compétition. Nous avions hâte de retrouver une course, avoir un réel objectif. Quel plaisir de retrouver une ambiance conviviale. Pour l’occasion, on s’est fixé rendez-vous avec quelques camarades. C’était la première à Bruxelles, nous ne voulions pas la manquer."