Durant ces vacances de Noël, les académies Foot Fun Family (FFF) et Génération Foot Elite (GFE) ont uni leurs forces pour s’offrir une première collaboration positive. "Jawad Haddi est à l’initiative de ce stage. Il m’a appelé pour me demander si ça m’intéressait de le rejoindre pour organiser un stage commun. J’appréhendais un peu cette idée d’une collaboration mais au final, tout a été très bien géré et l’expérience fut enrichissante. Chacun a sa vision de la formation et du football mais réunir deux philosophies dans un même projet, ce fut très intéressant pour nous et pour les enfants", confie Harouna Marcio, le responsable de la GFE Academy.