Les Molenbeekoois ont l’occasion de remporter lundi (20 h 15) la finale des playoffs de la P1 face à Uccle Europe.

Si Uccle Europe est connu et réputé pour son esprit combatif, les Molenbeekois des Anciens 13 ont été piqués dans leur orgueil. Leur mentalité a été une des clefs dans le succès obtenu vendredi à Uccle. Voilà les hommes de Aurélien Vandervelden à 40 minutes du gain des playoffs de P1. On ignore si le Brabant, derrière le champion (UBW), bénéficiera d’un second montant.