Hélène Connart: "Contente de remontrer sur le ring"

Yassine Moutacim: "Les sensations du ring nous ont manqué"

Ismail Ayaadi: "Mon adversaire devra être prêt"

Face au Néerlandais Chico Kwasi, le Bruxellois compte bien marquer les esprits. "Ça fait un bon bout de temps que je n’ai pas boxé, c’est donc avec plaisir que je remonte sur le ring. ces dernières semaines ont été très intensives, je me suis entraîné tous les jours, de 2 à 3 séances quotidiennes. J’ai été bien suivi par mes coachs durant cette belle préparation. Je me sens très bien, mon adversaire devra être prêt."







Le gala Fight Covid organisé ce samedi par King of Brussels et Naitogym, c’est l’occasion de permettre aux boxeurs belges, et notamment bruxellois, de combattre en cette période si délicate où les organisations ne sont plus que des exceptions.Ce samedi, on aura notamment l’occasion de voir en action quelques-uns de nos meilleurs athlètes, comme Hélène Connart, Yassine Moutacim ou encore Ismael Ayadi. Trois boxeurs qui ont livré leurs impressions sur les réseaux sociaux, au travers d’une vidéo d présentation réalisée par Canal Atlas Fight, application sur laquelle il sera possible de suivre le gala gratuitement et en direct ce week-end.La Tubizienne affrontera la Néerlandaise Miranda Zondervan.Le Bruxellois a hâte de défier le Français Quentin Elhamdou.