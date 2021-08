Molenbeek compte de nombreuses associations sportives participant activement à la cohésion et à la vie sociale de la commune. Et comme on est plus forts ensemble, dix clubs sportifs molenbeekois représentant sept disciplines ont décidé de rejoindre l’Association des Clubs de Sports de Molenbeek (ACSM). “Au vu du nombre de clubs sportifs au sein de la commune de Molenbeek, il était devenu pertinent de devoir les regrouper afin qu’ils puissent (...)