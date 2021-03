La force de frappe du Crossing Schaerbeek sur le marché des transferts est impressionnante. Une fois de plus, Julien Carpentier, directeur sportif du club, a eu le nez fin en attirant deux pointures de nos séries amateurs. Pour Bryan Lokilo (20 ans), formé à Anderlecht et qui a débuté sa jeune carrière à Durbuy l’an dernier, il s’agira d’un bon test pour se jauger en sénior. En revanche, pour le grand frère Harrison, qui compte sept bougies de plus, le projet schaerbeekois pourrait être celui qui relancera une carrière faisant un peu de surplace malgré ses nombreuses qualités.

Les "Lokilo Brothers" se livrent sur ce nouveau chapitre en toute simplicité avec, surtout, beaucoup de sincérité.

Messieurs, pourquoi avoir quitté vos clubs respectifs ?

Harrison : "Je ne pensais plus trop coller au projet de Braine. Surtout depuis le départ de Thierry Blindenbergh. Avec le boulot, ma fille, je voulais garder un contact avec le foot mais proche de la maison (NdlR : ils habitent Evere depuis petit). Et puis, le projet du Crossing est ce qu’il est : très ambitieux !