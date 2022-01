Après plusieurs semaines d’une trêve hivernale prolongée à cause des mesures sanitaires, les clubs de D2 et D3A ACFF se préparent à retrouver le chemin de la compétition. À la frustration ces derniers jours de ne pouvoir disputer que des amicaux, s’ajoute l’impatience de refouler ces pelouses et de retrouver les supporters. Pour cette deuxième partie de saison, les enjeux sont toutefois bien différents d’un club à l’autre.