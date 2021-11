Les intentions étaient pour Jette, la victoire pour Stockay Bruxelles Guillaume Vandroogenbroeck © Sterpigny

En deux minutes, Stockay a décidé de la rencontre dans une opposition jusque-là stérile.



En remportant la victoire, Jette pouvait passer devant son adversaire du soir au classement général. Ce ne sera pas pour cette fois-ci… Dans une rencontre pauvre en occasions, le Scup a le dessus sur les Liégeois jusqu’à l’heure de jeu. "Avant les goals, on était mieux qu’eux. On était peut-être stérile, mais au niveau du contrôle, des intentions et de la possession on était au-dessus. (...)